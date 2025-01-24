الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان.وذكر أن قواته نفذت ضربات استهدفت خلالها منشآت تخزين أسلحة تابعة لـ"حزب الله" ومواقع مراقبة في جنوب لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.