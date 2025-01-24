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الجيش اللبناني تسلم معدات فرنسية وقبرصية

أخبار لبنان
2025-01-24 | 12:39
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الجيش اللبناني تسلم معدات فرنسية وقبرصية
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الجيش اللبناني تسلم معدات فرنسية وقبرصية

اقيم اليوم، في مرفأ بيروت، حفل تسلم الجيش اللبناني المعدات الفرنسية والقبرصية، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، سفيرة قبرص ماريا هادجيثيودوسيو، رئيس الفرع اللوجستي في الجيش اللبناني العميد طوني عبود، ممثل فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان العميد غيوم بونشان، ملحقين دفاعيين فرنسيين وقبارصة وضباط لبنانيين.

وفي إطار استمرار خطة التعاون المعززة بين الجيشين الفرنسي واللبناني، تم منح الجيش اللبناني مجانا من فرنسا 10 جرارات محملة و10 مداميك لصالح الوحدات الهندسية، من أجل تطهير وإعادة تأهيل الطرق، وخاصة في جنوب لبنان، وكذلك قطع صيانة المركبات الأمامية المدرعة (VAB).

وأكد ماغرو أن "هذه الهبة دليل على استمرار التعاون بين فرنسا ولبنان لصالح تعزيز القوات المسلحة اللبنانية"، وقال: "للجيش اللبناني دور رئيسي ومركزي ليلعبه من أجل المستقبل وإعادة إعمار هذا البلد. وسنواصل دعمه مع شركائنا الدوليين، حتى يتمكن من الاستمرار في تحمل كافة المسؤوليات المنوطة به، لا سيما تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 17.1".

وأشار الى أن فرنسا "ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بما يقارب12  مليون يورو لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، عماد الدولة والضامن لاستقلال لبنان وسيادته. كما أتاح المؤتمر الدولي لدعم سكان وسيادة لبنان الذي عقد في باريس في24  أكتوبر 2024، حشد200  مليون دولار لدعم وتعزيز القوات الأمنية اللبنانية".

من جهتها، أشارت السفيرة القبرصية إلى التعاون بين بلادها ولبنان الذي يعود تاريخه إلى قرون، مشددة على أن "المساعدات المقدمة اليوم هي دليل على التزام قبرص المستمر تجاه لبنان"، وقالت: "المساعدة المقدمة اليوم، والتي تتكون من33  طنا من الإمدادات ومعدات الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، هي دليل على تضامن قبرص تجاه لبنان، ودعم واضح للقوات المسلحة اللبنانية لتلبية بعض الاحتياجات العاجلة".

وشكرت "الحكومة الفرنسية على تسهيل نقل المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية بروح الشراكة والتعاون، وفي إطار الرؤية المشتركة لفرنسا وقبرص لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان".

 

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