دويهي للـLBCI: نجحنا بمنع ميقاتي من العودة وهذا عمل لبناني "بحت"... وهذا ما قاله عن وزارة المال

أعلن النائب ميشال دويهي أنهم أخذوا قرارا من البداية بمحاولة منع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من العودة الى السراي الحكومي، مؤكدا ألا شيء بالشخصي مع الرئيس ميقاتي.



وقال دويهي في حديث للـLBCI: "قمنا بحسابات ورأينا أنه اذا انسحب النائب ابراهيم منيمنة والنائب فؤاد مخزومي وتقاطعنا على نواف سلام، ينطلق سلام من 50 أو 51 صوتا بالاستشارات النيابية".



وأضاف: "قمت باتصالات عدة مع النائب تيمور جنبلاط، واللقاء الديمقراطي كان واضحا بأنه اذا كان الاتجاه نحو نواف سلام فهو يشجع هذا الاتجاه".



واعتبر أنه لو لم تذهب المعارضة الى ترشيح نواف سلام لما حصلت كل هذه التقاطعات من قبل الكتل النيابية الكبيرة".



وقال: "كان لدينا هدف بمنع نجيب ميقاتي من العودة ونجحنا به وهذا عمل لبناني "بحت" ولم يتدخل به أحد".





وعن وزارة المال، قال النائب ميشال دويهي: "لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" وحزب الله". وأضاف: "أفضل شخصية مستقلة على مسافة من الجميع، وتستطيع القيام بالاصلاحات المالية المطلوبة ومنها ادارة أموال اعادة الإعمار".

وشدد على أن "وزير المال ما في يكون محسوب على الثنائي".

وأكد دويهي أن "اللبنانيين لا يريدون التعطيل بل يريدون حكومة منتجة، كما يريدون اعادة بناء الدولة والمؤسسات ويريدون استعادة ودائعهم".



وقال: "نحن أمام لحظة تاريخية سياسية، والثنائي لا يجب أن يضع نفسه بوجه موجة التفاؤل في البلد ولا يجب أن يضع نفسه بوجه رغبة اللبنانيين بالتغيير".