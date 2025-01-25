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جنبلاط: اسرائيل المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة

أخبار لبنان
2025-01-25 | 02:12
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جنبلاط: اسرائيل المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة
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جنبلاط: اسرائيل المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة

أكّد رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط أنّ اسرائيل هي المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة في لبنان.
 
وقال، عبر اكس: "بالتالي، تعطيل انطلاقة العهد، لأنّها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخيّ في المحكمة الدولية."
 
ودعا الفرقاء "من دون استثناء"، تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب.

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