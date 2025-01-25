جنبلاط: اسرائيل المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة

أكّد رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط أنّ اسرائيل هي المستفيد الأوّل من عدم تشكيل الحكومة في لبنان.

وقال، عبر اكس: "بالتالي، تعطيل انطلاقة العهد، لأنّها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخيّ في المحكمة الدولية."

ودعا الفرقاء "من دون استثناء"، تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب.