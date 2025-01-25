مشاهد الدمار من داخل بلدة طيرحرفا

الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى

الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى

الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود