الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى

رأى النائب سليم الصايغ أنّ أميركا هي القوى الأعظم في العالم والقادرة على أن تكون وسيطًا نزيهًا بين لبنان والجوار.



وقال، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "إن لم نملك شعورًا أنّ الاتفاق يمهّد لاستقرار الأمور بين لبنان وجيرانه فإنّنا متجهون إلى جولة أخرى من النزاع."



ولفت إلى وجود فريق "ممارسته في الماضي لا تطمئن ولم يتعاون مع بقية الأحزاب ويأتي اليوم "كأنّ شيئًا لم يكن".



وأوضح الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى، تؤمّن حاجات اللبنانيين وتنهض بلبنان بعيدًا من التناكفات.