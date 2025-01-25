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الرئيس ماكرون ابلغ الرئيس عون انه يجري اتصالات للإبقاء على وقف اطلاق النار

أخبار لبنان
2025-01-25 | 07:07
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الرئيس ماكرون ابلغ الرئيس عون انه يجري اتصالات للإبقاء على وقف اطلاق النار
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الرئيس ماكرون ابلغ الرئيس عون انه يجري اتصالات للإبقاء على وقف اطلاق النار

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاته ومشاوراته الكثيفة لمواكبة الأوضاع في الجنوب، في ضوء التطورات الاخيرة والممارسات الإسرائيلية الخطيرة.

وفي هذا الاطار، تلقى الرئيس عون ظهر اليوم، اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عرض خلاله التطورات في الجنوب، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير.

وأوضح الرئيس الفرنسي انه يجري اتصالات من اجل الإبقاء على وقف اطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق.

واكد الرئيس عون لنظيره الفرنسي، على ضرورة الزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب، وعلى وقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الامر الذي سيعيق عودة الأهالي الى مناطقهم.

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