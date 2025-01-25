أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة

اكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في تكريم المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس, ان الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة لكي تبدأ بعملها في الإنقاذ الاقتصادي والانطلاق في إعادة بناء الهياكل الدستورية والاجتماعية والاقتصادية .