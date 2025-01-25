افرام: لحكومة تكنوقراط دون محاصصة تعالج وضع الهدنة المهدّدة

على الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمفصليّة أن يساهموا في تسهيل تشكيل الحكومة، حفاظاً على الزخم الناجم عن الدعم العربيّ والدوليّ وهو أساسي للخروج من هذا الزمن الرديء.
إنّ الهدنة القائمة باتت مهدّدة، وستزداد تهديداً، لذلك المطلوب المسارعة إلى تشكيل حكومة لمعالجة الوضع، حكومة…
— Neemat Frem (@neematfrem) January 25, 2025
على الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمفصليّة أن يساهموا في تسهيل تشكيل الحكومة، حفاظاً على الزخم الناجم عن الدعم العربيّ والدوليّ وهو أساسي للخروج من هذا الزمن الرديء.
إنّ الهدنة القائمة باتت مهدّدة، وستزداد تهديداً، لذلك المطلوب المسارعة إلى تشكيل حكومة لمعالجة الوضع، حكومة…