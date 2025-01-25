الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"حزب الله" دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة "أنصار الله" ضمن لوائح الإرهاب

أخبار لبنان
2025-01-25 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;حزب الله&quot; دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة &quot;أنصار الله&quot; ضمن لوائح الإرهاب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"حزب الله" دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة "أنصار الله" ضمن لوائح الإرهاب

شجب "حزب الله"، في بيان، "قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‏‏لوائح الإرهاب الأميركية، واعتبره "تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم، الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت". 

واعتبر ان "الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة، خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب"، مضيفا "‏إن هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة".‏

وختم الحزب: "‏يُعرب حزب الله عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني، ويؤكد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الله"

إعادة

إدراج

الإدارة

الأميركية

لحركة

"أنصار

الله"

لوائح

الإرهاب

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

الصين: إعادة إدراج كوبا على قائمة الإرهاب يكشف عن "تنمر" واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-30

نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ"أنصار الله": العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقّف العدوان على غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-26

نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله لـ"الجزيرة": الرد على القصف الإسرائيلي آتٍ وعملياتنا مستمرة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-20

المتحدث العسكريّ باسم "أنصار الله": نفّذنا مع المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين في الأراضي المحتلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:55

الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)

LBCI
أخبار لبنان
09:55

ادرعي: الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:15

افرام: لحكومة تكنوقراط دون محاصصة تعالج وضع الهدنة المهدّدة

LBCI
أخبار لبنان
08:58

أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-11

بدء الاجتماع بين ميقاتي والشرع في قصر الشعب في دمشق

LBCI
آخر الأخبار
15:59

رويترز: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة الأونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 كانون الثاني

LBCI
أخبار لبنان
06:15

تذكير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-24

ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:58

أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
06:38

موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:18

حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:17

"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
05:08

المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:29

من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
04:19

مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
17:52

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية

LBCI
خبر عاجل
14:22

سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها

LBCI
اسرار
00:17

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
01:00

القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك

LBCI
فنّ
13:59

في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:28

واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف المحلية 25-1-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More