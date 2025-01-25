الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ادرعي: الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-01-25 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ادرعي: الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان، وعدم السماح له بالعودة وإعادة ترسيخ تواجده في المنطقة، بحسب ما قال.
واضاف ادرعي: "سنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، وتبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول، ولا يُسمح بالعودة إلى خط القرى المحدد في الخريطة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجيش
الاسرائيلي
منتشرًا
مواقع
مختلفة
لبنان
التالي
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-01-23
الناشط السياسي رياض الاسعد لـ"جدل": الجيش الاسرائيلي لن ينسحب بالكامل من لبنان وسيُبقي نقاطاً محددة له والمطلوب ليس فقط ان يدخل الجيش الى الجنوب بل إدخال منطق الدولة الى جنوب لبنان
آخر الأخبار
2025-01-23
الناشط السياسي رياض الاسعد لـ"جدل": الجيش الاسرائيلي لن ينسحب بالكامل من لبنان وسيُبقي نقاطاً محددة له والمطلوب ليس فقط ان يدخل الجيش الى الجنوب بل إدخال منطق الدولة الى جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": لا أقبل أن يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية على الأراضي اللبنانية والأمر يجب أن يحصل تدريجيا ويجب أن يتم وقف اطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كافة الأراضي هناك
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": لا أقبل أن يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية على الأراضي اللبنانية والأمر يجب أن يحصل تدريجيا ويجب أن يتم وقف اطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كافة الأراضي هناك
0
أخبار دولية
2024-12-28
الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز مواقعه في جنوب لبنان
أخبار دولية
2024-12-28
الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز مواقعه في جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:55
الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)
أخبار لبنان
10:55
الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)
0
أخبار لبنان
09:41
"حزب الله" دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة "أنصار الله" ضمن لوائح الإرهاب
أخبار لبنان
09:41
"حزب الله" دان إعادة إدراج الإدارة الأميركية لحركة "أنصار الله" ضمن لوائح الإرهاب
0
أخبار لبنان
09:15
افرام: لحكومة تكنوقراط دون محاصصة تعالج وضع الهدنة المهدّدة
أخبار لبنان
09:15
افرام: لحكومة تكنوقراط دون محاصصة تعالج وضع الهدنة المهدّدة
0
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:11
مريضة بحاجة الى دم من فئة O+ في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم. للتبرع: 76192244
آخر الأخبار
10:11
مريضة بحاجة الى دم من فئة O+ في مستشفى الشرق الاوسط في بصاليم. للتبرع: 76192244
0
آخر الأخبار
2025-01-19
أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير
آخر الأخبار
2025-01-19
أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير
0
أخبار دولية
03:32
ترامب يستثني مصر وإسرائيل من تعليق المساعدات الخارجية
أخبار دولية
03:32
ترامب يستثني مصر وإسرائيل من تعليق المساعدات الخارجية
0
آخر الأخبار
05:11
متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق المدنيين أولا
آخر الأخبار
05:11
متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق المدنيين أولا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
0
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
0
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
0
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
3
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
4
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
5
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
6
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
7
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More