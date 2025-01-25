ادرعي: الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان، وعدم السماح له بالعودة وإعادة ترسيخ تواجده في المنطقة، بحسب ما قال.



واضاف ادرعي: "سنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، وتبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول، ولا يُسمح بالعودة إلى خط القرى المحدد في الخريطة".