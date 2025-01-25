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الإليزيه: ماكرون يحضّ كل الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
2025-01-25 | 17:10
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الإليزيه: ماكرون يحضّ كل الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الأطراف المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إلى احترام التزاماتهم "في أقرب وقت ممكن"، في حين يتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في انسحابها من الجنوب اللبناني.
وأتت دعوة ماكرون هذه خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني جوزاف عون. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذكر الجمعة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيستمر إلى ما بعد موعد الأحد 26 كانون الثاني المنصوص عليه في الاتفاق.
وقال قصر الإليزيه إن "رئيس الجمهورية (ماكرون) ذكّر بأن الالتزامات التي تعهد بها الأطراف يجب أن يتم الوفاء بها في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن لبنان من استعادة سيادته على كامل أراضيه. وكرر رئيس الجمهورية التزام فرنسا الدائم في هذا الصدد".
ورحب ماكرون أيضا "بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الشهرين الماضيين، ولا سيما بفضل الانخراط المتواصل للقوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ الشروط لتحقيق وقف إطلاق النار".
كما أفادت الرئاسة اللبنانية السبت بحصول هذا الاتصال بين عون وماكرون. وقد شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلاله على "ضرورة إلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاق حفاظا على الاستقرار في الجنوب" اللبناني، بحسب الرئاسة.
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