الرئيس عون: ‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على أن ‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة.



وقال الرئيس عون في بيان توجه فيه الى اهالي الجنوب ما يلي:



"‎إلى أهلنا الأعزاء في جنوب لبنان،



‎هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. واني اذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة ، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم.



‎إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون ، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم.



‎معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان".