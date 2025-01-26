الرئيس المكلف اتصل بالرئيس عون: اشاركه الثقة الكاملة بدور القوات المسلحة اللبنانية في حماية سيادة لبنان

اتصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم، لمواكبة تطورات الوضع في الجنوب، مؤكدا انه يشاركه الثقة الكاملة بدور القوات المسلحة اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهلنا في الجنوب الى قراهم ومنازلهم.



وقال سلام: "اغتنم هذه المناسبة لأعيد التأكيد على ما قلته في تصريحي الأول بعد التكليف حول أولوية تأمين شروط إعادة بناء القرى والمنازل المهدمة في الجنوب والبقاع وبيروت"، مكررا ان "إعادة الاعمار ليست مجرد وعد بل التزام منه".