الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة
أخبار لبنان
2025-01-26 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة
2
min
الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ الشعب اللبنانيّ وضع آماله وثقته بشخص رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام. وبخاصّة في ما قاله فخامة الرئيس في خطاب القسم "بأنّه يقوم مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة"، وما قاله دولة الرئيس بأنّه يؤلّف الحكومة وفقًا لنصّ الدستور والطائف، حيث لا يوجد أي تكريس لوزارة باسم أيّ طائفة من الطوائف.
وقال الراعي في خلال عظة الأحد: "نأمل أن يتمّ تجاوز هذه المسألة وفقًا للنصوص وروحها. ونأمل أن يتمّ فصل مسألة الميثاقيّة عن المحاصصة. فنقول نعم للميثاقيّة القائمة على المساواة بين المسلمين والمسيحيّين في العيش المشترك ووظائف الفئة الأولى، وبذات الروح قدر الإمكان في ما دونها؛ ونقول: لا للمحاصصة بين الأحزاب والتكتّلات النيابيّة لأنّها تفتح الباب واسعًا أمام تدخّل السياسة بالإدارة، وتخلق برلمانًا مصّغرًا تنتفي معه المساءلة والمحاسبة من قبل مجلس النواب، وتُنتهك القاعدة الدستوريّة بفصل السلطات. لقد آن الأوان لنثق بعضنا ببعض، ونعمل معًا على إصلاح الخلل في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة".
وأضاف: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، من أجل العيش بمقتضيات سرّ المعموديّة الذي أصبحنا به أبناء وبنات الله، وإخوة بعضنا لبعض".
أخبار لبنان
الأوان
بعضنا
ونعمل
إصلاح
الخلل
والقيام
بالإصلاحات
الضروريّة
المنتظرة
التالي
دريان دعا إلى العودة إلى منطق الدولة والمؤسسات: العدوان على العائدين جريمة تستوجب المعالجة الدولية الفورية
ميقاتي: ندعو الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الى تحمل مسؤولياتها في ردع العدو واجباره على الإنسحاب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي: ندعو الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الى تحمل مسؤولياتها في ردع العدو واجباره على الإنسحاب
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي: ندعو الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الى تحمل مسؤولياتها في ردع العدو واجباره على الإنسحاب
0
آخر الأخبار
2025-01-24
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: على الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخّل بالأطر الديبلوماسية لتطبيقه واذا لم تتدخّل على الحكومة التعاطي بجدية لتحرير الارض
آخر الأخبار
2025-01-24
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: على الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخّل بالأطر الديبلوماسية لتطبيقه واذا لم تتدخّل على الحكومة التعاطي بجدية لتحرير الارض
0
صحف اليوم
2025-01-24
ابن فرحان يربط الدعم بحكومة إصلاحات واسعة (الأخبار)
صحف اليوم
2025-01-24
ابن فرحان يربط الدعم بحكومة إصلاحات واسعة (الأخبار)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-23
مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-23
مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:57
فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا الأبي لا يهزم
أخبار لبنان
08:57
فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا الأبي لا يهزم
0
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
0
أخبار دولية
07:49
القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...
أخبار دولية
07:49
القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:46
دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
0
صحف اليوم
2024-11-20
تفاؤل لبناني ودولي بالتوصل إلى اتفاق... الكرة في ملعب نتنياهو (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2024-11-20
تفاؤل لبناني ودولي بالتوصل إلى اتفاق... الكرة في ملعب نتنياهو (الأنباء الالكترونية)
0
صحف اليوم
00:11
لقاء بين بري وسلام: لا عقدة مع الثنائي (الديار)
صحف اليوم
00:11
لقاء بين بري وسلام: لا عقدة مع الثنائي (الديار)
0
أخبار دولية
16:15
البابا فرنسيس يعلن استعداد الكنيسة الكاثوليكية لتوحيد تاريخ عيد الفصح
أخبار دولية
16:15
البابا فرنسيس يعلن استعداد الكنيسة الكاثوليكية لتوحيد تاريخ عيد الفصح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
أخبار لبنان
08:44
كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..
0
أخبار دولية
07:49
القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...
أخبار دولية
07:49
القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:46
دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
جولة للـLBCI من ميس الجبل الى يارون وصولا الى مارون الراس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:45
جولة للـLBCI من ميس الجبل الى يارون وصولا الى مارون الراس... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
سيّدة جنوبية للـLBCI: "كل نقطة دم نزلت منّا زادتنا قوّة وثبات"
تقارير نشرة الاخبار
07:34
سيّدة جنوبية للـLBCI: "كل نقطة دم نزلت منّا زادتنا قوّة وثبات"
0
تقارير نشرة الاخبار
07:32
بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما... المئات من سكان الجنوب توافدوا الى بلداتهم وهكذا يبدو الوضع
تقارير نشرة الاخبار
07:32
بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما... المئات من سكان الجنوب توافدوا الى بلداتهم وهكذا يبدو الوضع
0
أمن وقضاء
06:05
الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة
أمن وقضاء
06:05
الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة
أخبار لبنان
05:06
الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة
0
آخر الأخبار
04:59
النائب علي حسن خليل للـLBCI: الاسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف النار وهذه رسالة كبيرة للمجتمع الدولي تحمله مسؤولية الضغط على اسرائيل لانسحابها
آخر الأخبار
04:59
النائب علي حسن خليل للـLBCI: الاسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف النار وهذه رسالة كبيرة للمجتمع الدولي تحمله مسؤولية الضغط على اسرائيل لانسحابها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
2
خبر عاجل
23:48
أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
خبر عاجل
23:48
أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
3
خبر عاجل
08:41
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يدخل مع المواطنين بلدات مركبا ورب ثلاثين وبني حيان وطلوسة وحولا وميس الجبل ومارون الراس وعيترون ويارون والضهيرة وأم التوت والزلوطية ويارين والطيبة ودير سريان والقنطرة وعيتا الشعب والقوزح وتتبقى بلدات البستان ومروحين وت
خبر عاجل
08:41
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يدخل مع المواطنين بلدات مركبا ورب ثلاثين وبني حيان وطلوسة وحولا وميس الجبل ومارون الراس وعيترون ويارون والضهيرة وأم التوت والزلوطية ويارين والطيبة ودير سريان والقنطرة وعيتا الشعب والقوزح وتتبقى بلدات البستان ومروحين وت
4
خبر عاجل
01:05
اصابات جراء اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه اهالي كفركلا بعد تجاوزهم الساتر الترابي الذي وضعه
خبر عاجل
01:05
اصابات جراء اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه اهالي كفركلا بعد تجاوزهم الساتر الترابي الذي وضعه
5
خبر عاجل
05:40
الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
05:40
الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي
6
خبر عاجل
02:28
شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب
خبر عاجل
02:28
شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
8
خبر عاجل
07:56
وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى
خبر عاجل
07:56
وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More