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عودة: نأمل تسهيل تشكيل الحكومة بحسب ما يمليه دستورنا بعيدا من الأعراف والمحاصصات

أخبار لبنان
2025-01-26 | 05:35
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عودة: نأمل تسهيل تشكيل الحكومة بحسب ما يمليه دستورنا بعيدا من الأعراف والمحاصصات
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عودة: نأمل تسهيل تشكيل الحكومة بحسب ما يمليه دستورنا بعيدا من الأعراف والمحاصصات

أمل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة أن نلج حقبة جديدة ينضوي في خلالها جميع اللبنانيين، بطوائفهم وأحزابهم وفئاتهم، تحت كنف الدولة ويضعوا ثقتهم بالعهد الجديد، ويسهلوا عملية تشكيل الحكومة بحسب ما يمليه دستورنا، بعيدا من الأعراف والمحاصصات التي كانت سبب الخلل والفشل والإنهيار، وبعيدا من تقاسم الوزارات وكأنها مغانم لشاغليها ومواقع نفوذ، فيما هي فرصة للخدمة ومجال للبناء. 

كما أمل عودة في عظة الأحد، أن "يمد الجميع اليد للرئيس المكلف نواف سلام ويعيدوا الإعتبار للدستور، وأن يتم استغلال الفرصة التاريخية لمصلحة لبنان، فيعاد تكوين المؤسسات الدستورية التي دمرتها استباحة البعض، وفساد البعض الآخر، والتغاضي عن المحاسبة، وغياب مراقبة مجلس النواب لأن الحكومات أصبحت برلمانات مصغرة لا مجال لمحاسبتها من قبل رعاتها. نحن بحاجة إلى حكومة تضم كفاءات تتميز بعلمها وخبرتها ونزاهتها، وتصميمها على العمل الجاد من أجل نهضة لبنان وإعادة وصله مع محيطه ومع العالم".

وقال: "علينا أن نسعى لخلاص نفوسنا وبلدنا، بالتعلم من دروس الماضي، والتوبة عن الإنحرافات، والإرادة الصلبة، والنية الحسنة، والعمل الدؤوب، وسوف نصل مهما بدا الوصول صعبا وشاقا. صلاتنا أن يوفق الله رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة في مهامهما، وأن يعملا من أجل إرضاء الله والضمير والشعب، لا من أجل إرضاء هذه الفئة أو تلك".

وسأل: "هل نتوب نحن اللبنانيين عن ماضينا وأثقاله لنستحق مستقبلا مشرقا لأجيالنا؟ وهل يتوب زعماء هذا البلد عن معاصيهم وذنوبهم ويتخلون عن مصالحهم ونفوذهم لكي تبدأ ورشة الإصلاح والبناء؟".

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