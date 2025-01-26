وزير التربية: نترك لمديري المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية فقط اتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي انه "إلحاقاً ببيانه السابق حول تأكيد التدريس يوم غد الاثنين، وبعد التواصل

مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فإنه يترك لمديري المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على تنوعها في محافظتي الجنوب والنبطية فقط تقدير الوضع واتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم غدا او إبقائها مفتوحة .

أما المحافظات الباقية فإن التدريس فيها عادي."