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مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025

أخبار لبنان
2025-01-26 | 12:48
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مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025
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مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025

اثنان وعشرون شهيدا ومئة وأربعة وعشرون جريحا وسلسلة ُ ملاحظات ٍ يمكن استخلاصها من يوم مواجهة الأرض بين لبنان واسرائيل وما ارتكبته من مجزرة بحق أهل الأرض .
البداية من النقطة المفصلية، خرق تل ابيب  اتفاق وقف النار ،ورفضها الانسحاب من المناطق التي أحتلتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق .
خرقها هذا ،هو ما دفع اهل الجنوب للتوجه منذ الصباح إلى حيث الأرض  والمواجهة، وهنا الملاحظة الثانية .
أما الملاحظة الثالثة فهي ان حزب الله،ومن خلال تطورات النهار ،اثبت مجددا انه موجود ،ولكنه رغم ذلك حدد اطار حركته ، فقال للدولة :نراقب وعندما يجب ان نتخذ موقفا سنفعل ،والمطلوبُ اليوم الضغط ُ المستدام حتى الانسحاب من آخر شبر ،وهذه مسؤولية الدولة،بحسب ما اعلن اكثر من مسؤول في الحزب.
وهنا الملاحظة الرابعة والتي قد تكون الأهم :
حزب الله على الأقل علنا ً، سلم زمام الأمور للدولة ،والدولة فعلت الكثير اليوم من خلال الجيش والاتصالات الدبلوماسية.
نبدأ من الجيش الذي حمى الأهالي، فاسقط كل محاولات جره إلى مواجهة معهم .
معهم دخل إلى ثماني عشرة بلدة وقرية خرج منها المحتل ،ليبقى وحدَه الجيشُ فيها مع المدنيين من دون أي مسلح ،مانعا عودة الاسرائيلي اليها،وتفخيخَها وتدميرَها كما حصل في اكثر من منطقة.
خطوات الجيش هذه مهدت طريق القوى السياسية ،للدفع في سبيل تطبيق اتفاق وقف النار.
وفي هذا الإطار، علمت الـLBCI ان الرئيس عون يواصل حتى الساعة الاتصالات ِ المكثفة التي اجراها في الداخل مع الرئيس نبيه بري ،وفي الخارج مع الجهات المعنية بوقف النار ،وذلك للضغط في اتجاه الانسحاب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة ،
وقد تلقى تقاريرَ متتالية من قيادة الجيش عن الاماكن التي تمركز فيها الجيش اليوم ،علما ان الجيش سيواصل استعادة الأراضي كاملة خلال الايام القليلة المقبلة . 
في يوم المواجهة هذا ،عِبرٌ كثيرة استُخلصت لعلَّ أهمَها ان لا حرب مفتوحة مع العدو ،إنما مواجهة ٌ مفتوحة ،تحتاج لدولة قوية ،قاعدتُها حكومة قادرة على المواجهة على الجبهات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية ،بعيدة  ٌمن المحاصصات الداخلية .
فلبنان أمام فرصة اخيرة لإعادة بناء دولة ،والقرار ملكُ اللبنانيين وحدهم .
فإما يتجرأون ،وإما يُضيِّعون اللحظة التاريخية .
وساعتها لن ينفع البكاء لا على أبواب الغرب ولا على أبواب الخليج،وهما تعبا من تذاكينا ومن وعودنا الكاذبة ،وهو ما سمعه بوضوح كلُّ من التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ،الذي قال :
إنها فرصتُكم الأخيرة ومِفتاحها الاصلاح .
 

أخبار لبنان

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مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

26-01-2025

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