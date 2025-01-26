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اهل الجنوب والجيش وجهًا لوجه مع دبّابات الميركافا والجنود الاسرائيليين
أخبار لبنان
2025-01-26 | 12:50
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اهل الجنوب والجيش وجهًا لوجه مع دبّابات الميركافا والجنود الاسرائيليين
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اهل الجنوب والجيش وجهًا لوجه مع دبّابات الميركافا والجنود الاسرائيليين
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