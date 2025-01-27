أدرعي لسكان لبنان والجنوب: جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول

#عاجل إلى سكان لبنان ولا سيما سكان الجنوب اللبناني
🔸أعاد جيش الدفاع انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله الإرهابي بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب… pic.twitter.com/x1GjqBXIhG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2025
#عاجل إلى سكان لبنان ولا سيما سكان الجنوب اللبناني
🔸أعاد جيش الدفاع انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله الإرهابي بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب… pic.twitter.com/x1GjqBXIhG