أدرعي لسكان لبنان والجنوب: جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى سكان لبنان ولاسيما سكان الجنوب.



وكتب أدرعي في منشور عبر منصة "إكس":



-"الجيش الاسرائيلي أعاد انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله عناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان.



-تنفيذ الاتفاق يتواصل حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من اعادة ترسيخ قوته ميدانيًا.



-حزب الله كعادته يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية ويحاول من خلال أبواقه تسخين الوضع وذلك رغم كونه السبب الرئيسي في تدمير الجنوب.



-في الفترة القريبة، سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، ولا تسمحوا لحزب الله بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان.



-حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول".