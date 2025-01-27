الجيش ينفي معلومات حول تسريبات أمنية مزعومة يقوم بها أحد الضباط

أعلنت قيادة الجيش، أن إحدى الصحف الأجنبية نقلت معلومات حول تسريبات أمنية مزعومة يقوم بها ضباط من الجيش لمصلحة جهة حزبية.ونفت القيادة في بيان، "هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، ولاسيما أنها تأتي في مرحلة دقيقة يتحمل فيها الجيش مهمات جسام".كما أكدت أن ضباط المؤسسة العسكرية ينفذون مهماتهم في مختلف الوحدات بأعلى درجة من الاحتراف والمهنية تبعًا لأوامر قيادتهم.