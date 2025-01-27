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إليكم الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس...
أخبار لبنان
2025-01-27 | 05:56
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إليكم الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس...
صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم أمس خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان حيث سقط أربعة وعشرون شهيدا من بينهم ست نساء، وجرح مئة وأربعة وثلاثون شخصا من بينهم أربع عشرة امرأة واثنا عشر طفلا.
تجدر الاشارة إلى أن غرفة عمليات وزارة الصحة العامة كانت طيلة يوم أمس على تنسيق وثيق مع الجهات المعنية كافة لاسيما المستشفيات والجهات الاسعافية الموجودة على الأرض لتأمين نقل كل جريح بأسرع وقت ممكن إلى أقرب مستشفى متاح حيث يتوفر العلاج الذي يحتاج إليه.
وفي ما يلي الحصيلة التفصيلية للشهداء والجرحى:
عيترون: خمسة شهداء وثلاثة عشر جريحا
حولا: ثلاثة شهداء واربع وعشرون جريحا
مركبا: أربعة شهداء واثنا عشر جريحا
كفركلا: أربعة شهداء وثلاثة وعشرون جريحا
العديسة: شهيدان وستة عشر جريحا
بليدا: شهيد وجريحان
الضهيرة: عسكري شهيد
ميس الجبل: ثلاثة شهداء وثلاثة عشر جريحا
بني حيان: جريحان
مارون الراس: عشرة جرحى
بنت جبيل: جريح
عيناتا: جريح
وادي السلوقي: جريح
بيت ياحون: جريح
شقرا: جريح
دير ميماس: جريح
رب تلاتين: شهيد وجريحان
الطيبة: جريحان
يارون: سبعة جرحى
طلوسة: جريح
عيتا الشعب: جريح.
أخبار لبنان
الاعتداءات الإسرائيلية
جنوب
لبنان
وزارة الصحة
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