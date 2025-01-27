جريحان بنيران إسرائيلية في حولا... إليكم التفاصيل

"حزب الله يعود مجددا إلى أسلوبه القديم"... الكتائب: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء!

"حزب الله يعود مجددا إلى أسلوبه القديم"... الكتائب: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء!

الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس