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سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2025-01-27 | 07:12
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سلسلة لقاءات لميقاتي...
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في السراي، وجرى البحث في التطورات الراهنة، ولاسيما موضوع تنفيذ القرار 1701 بعد تمديد مهلة تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.
كما اجتمع مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا في اجتماع اليوم القيام بأعمال الدراسة والتقييم الفني للطرق الدولية والرئيسية والثانوية والداخلية للبلدات والقرى المتضررة بفعل العدوان في الجنوب، حيث يتضمن التقييم الهندسي للطرق المتضررة الآتي:
أولاً: تقسيم الجنوب إلى مناطق من القطاع الشرقي إلى قطاع الغربي مروراً بالقطاع الأوسط لإنجاز الدراسة في أقل مدة زمنية ممكنة.
ثانياً: القيام بمسح شامل للطرق وما لحق بها من أضرار في هيكلية الطرق، والبنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وأقنية وعبارات وجدران دعم وكهرباء.
ثالثاً: التنسيق مع الإدارات المعنية كافة لإصلاح الأعطال، وفق الخدمات التي تعنى بها كل جهة قبل إعادة الطرق إلى حالتها السابقة.
رابعاً: إعداد الخرائط والمسطحات والخرائط التفصيلية للدراسة.
خامساً: إعداد دفاتر الكميات والمواصفات الفنية للتلزيم.
سادساً: تقييم الكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة".
واستقبل رئيس الحكومة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الذي وجه اليه دعوة الى حضور قداس عيد مار مارون الذي سيحتفل به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد في التاسع من شباط في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.
أخبار لبنان
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