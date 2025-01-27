الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير المال: فائض بـ27 تريليون ليرة في نهاية العام 2024

أخبار لبنان
2025-01-27 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المال: فائض بـ27 تريليون ليرة في نهاية العام 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزير المال: فائض بـ27 تريليون ليرة في نهاية العام 2024

عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم ترأسه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات و جهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024 ، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار.


ولفت الوزير الخليل الى ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون) ، معرباً عن أهميّة الالتزام بالمتوجّبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسّة اليها، خاصّة في المرحلة المقبلة.
وشدّد الخليل على ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة تولّيه حقيبة المالية والتي لم تكن مؤاتية للتداول مع الدائنين، مؤكّدا على أهمية تجاوز أزمة المديونية و التعثّر عن الدفع و ابعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعّال.

وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024 ، مشيراً الى ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقّات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان.هنا مشدداً على أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خصّ ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024.


واعتبر الخليل أن الفائض التي حقّقته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام)  بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم معرباً عن ارتياحه لما تمّ انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، و ذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعّال لا تزال قائمة، آملاً من العهد الجديد السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار.

أخبار لبنان

المال:

تريليون

نهاية

العام

LBCI التالي
سامي الجميّل: كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت
الرئيس عون عرض مع ميقاتي للتطورات جنوبًا وتلقى دعوة من رئيس الامارات الى القمة العالمية للحكومات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-05

وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-05

وزير المالية السوري لرويترز: رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

وصول وزير الخارجية الكويتيّ عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-20

وزير البيئة: معمل فرز النفايات في الكرنتينا سيعود إلى الخدمة في نهاية حزيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
13:33

نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:20

وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:56

الحلبي تابع مع وفد روابط المعلمين ملابسات الدعوة للاقفال في المناطق الجنوبية المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-07

"التيار" ردًا على إبطال القانون المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى: صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم منا

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-26

اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

LBCI
أخبار دولية
2024-12-25

السلطات السورية: الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفد حماس وصل الى القاهرة لمناقشة وقف النار... وإسرائيل تسمح لعشرات الآلاف من أبناء شمالي القطاع بالعودة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:20

وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

انتظروا لساعات في سياراتهم بين بنت جبيل وعيترون...لكن الانتظار لم يؤتِ بثمار العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

بعد تمديد مهلة "وقف النار"..جنوبيون حاولوا دخول قراهم التي لا تزال محتلّة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
17:01

بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس

LBCI
خبر عاجل
12:00

فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
09:59

أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
12:11

الشبّان تعرّضوا لفريق الـLBCI بالضرب وانتزعوا منه الكاميرا واعتدوا على سيارة النقل المباشر

LBCI
خبر عاجل
05:10

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة

LBCI
أخبار لبنان
14:39

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة للأخبار عن ابلاغ اسرائيل لبنان عن بقائها في خمس نقاط حدودية ١٥ يوماً

LBCI
أخبار لبنان
17:19

ميقاتي: استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More