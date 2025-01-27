سامي الجميّل: كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، “كلّ القوى السياسيّة لتسهيل عمل الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام في تأليف حكومة”.



وشدد الجميّل في كلمة من قصر بعبدا، على أن “هناك تحديات كبيرة تواجه البلد الأمر الذي يحتاج إلى تضامن والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية لمعالجتها”.



وأضاف: “لا أظنّ أن أحدًا “بعد بيتأثّر بالبروباغندا”، ومن حق الجنوبيين العودة الآمنة إلى بلداتهم والموضوع ليس للمزايدات، وكلّ الثقة بالجيش الذي يقع عليه مسؤولية تأمين العودة”.



وتابع: “كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت، ومن لا يقبل بالإمتيازات لغيره لا يجب أن يقبلها لنفسه”.