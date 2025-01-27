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"لقاء سيدة الجبل": لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب

أخبار لبنان
2025-01-27 | 08:24
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&quot;لقاء سيدة الجبل&quot;: لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب
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"لقاء سيدة الجبل": لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب

 عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونيا.
حضر اللقاء، كل من  : أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أحمد ظاظا، أرزة التوم، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، جورج سلوان، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، رالف غضبان، رودريك نوفل، ربى كباره، ريتا معتوق، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، شوقي سري الدين، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الحميد عجم، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فادي أنطوان كرم، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، كمال ريشا، كورين أبي نادر، ليندا مصري، لينا تنّير، لينا فرج الله، ماريان عيسى الخوري، ماجد كرم، نورما رزق، نيللي قنديل، نبيل يزبك وهلا أبي نادر.
 وقدّر المجتمعون في بيان" حكمة الجيش اللبناني في تجنب أي استفزاز للاحتكاك بينه وبين الشعب بتحريض من "حزب الله"، وتأمين حماية أهلنا في الجنوب خلال عودتهم إلى قراهم المحررة، وطالبوا "الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها بالتطبيق الكاملٍ للقرار 1701 ووقف الاعمال العدائية، اللذين هما المدخل الموضوعي لتحرير جميع اللبنانيين أفراداً وجماعات من قبضة حزب الله عليهم".
كما طالب "اللقاء" الرئيس نواف سلام ب"تشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب وعدم الرضوخ لابتزازات "حزب الله"،  لان الاستمرار بعمل الشيء ونقيضه أصبح أمرا مرفوضا من قبل جميع اللبنانيين". 

 

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