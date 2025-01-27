الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لقاء سيدة الجبل": لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب
أخبار لبنان
2025-01-27 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لقاء سيدة الجبل": لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونيا.
حضر اللقاء، كل من : أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أحمد ظاظا، أرزة التوم، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، جورج سلوان، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، رالف غضبان، رودريك نوفل، ربى كباره، ريتا معتوق، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، شوقي سري الدين، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الحميد عجم، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فادي أنطوان كرم، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، كمال ريشا، كورين أبي نادر، ليندا مصري، لينا تنّير، لينا فرج الله، ماريان عيسى الخوري، ماجد كرم، نورما رزق، نيللي قنديل، نبيل يزبك وهلا أبي نادر.
وقدّر المجتمعون في بيان" حكمة الجيش اللبناني في تجنب أي استفزاز للاحتكاك بينه وبين الشعب بتحريض من "حزب الله"، وتأمين حماية أهلنا في الجنوب خلال عودتهم إلى قراهم المحررة، وطالبوا "الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها بالتطبيق الكاملٍ للقرار 1701 ووقف الاعمال العدائية، اللذين هما المدخل الموضوعي لتحرير جميع اللبنانيين أفراداً وجماعات من قبضة حزب الله عليهم".
كما طالب "اللقاء" الرئيس نواف سلام ب"تشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب وعدم الرضوخ لابتزازات "حزب الله"، لان الاستمرار بعمل الشيء ونقيضه أصبح أمرا مرفوضا من قبل جميع اللبنانيين".
أخبار لبنان
الجبل":
لتشكيل
حكومة
محررة
الاحزاب
التالي
أسرار الصحف 27-1-2025
ميقاتي: استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط 2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-20
لقاء سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية
أخبار لبنان
2025-01-20
لقاء سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية
0
أخبار لبنان
2024-12-02
لقاء سيدة الجبل: لتسليم سلاح "حزب الله" للجيش والسير نحو انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة
أخبار لبنان
2024-12-02
لقاء سيدة الجبل: لتسليم سلاح "حزب الله" للجيش والسير نحو انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة
0
أخبار لبنان
2025-01-06
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
أخبار لبنان
2025-01-06
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
0
أخبار لبنان
2024-12-16
"لقاء سيدة الجبل": اللبنانيون لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية
أخبار لبنان
2024-12-16
"لقاء سيدة الجبل": اللبنانيون لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
0
أخبار لبنان
13:33
نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر
أخبار لبنان
13:33
نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت
0
أخبار لبنان
13:20
وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..
أخبار لبنان
13:20
وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: الواقعة التي تخص سفينة على بعد 86 ميلا بحريا من شمال شرق راس تنورة بالسعودية انتهت والسفينة في طريقها إلى ميناء الرسو التالي
آخر الأخبار
2025-01-24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: الواقعة التي تخص سفينة على بعد 86 ميلا بحريا من شمال شرق راس تنورة بالسعودية انتهت والسفينة في طريقها إلى ميناء الرسو التالي
0
آخر الأخبار
2025-01-24
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: على الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخّل بالأطر الديبلوماسية لتطبيقه واذا لم تتدخّل على الحكومة التعاطي بجدية لتحرير الارض
آخر الأخبار
2025-01-24
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: على الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخّل بالأطر الديبلوماسية لتطبيقه واذا لم تتدخّل على الحكومة التعاطي بجدية لتحرير الارض
0
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
0
فنّ
2025-01-18
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
فنّ
2025-01-18
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
وفد حماس وصل الى القاهرة لمناقشة وقف النار... وإسرائيل تسمح لعشرات الآلاف من أبناء شمالي القطاع بالعودة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
وفد حماس وصل الى القاهرة لمناقشة وقف النار... وإسرائيل تسمح لعشرات الآلاف من أبناء شمالي القطاع بالعودة
0
أخبار لبنان
13:33
نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر
أخبار لبنان
13:33
نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوراع بيروت
0
أخبار لبنان
13:20
وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..
أخبار لبنان
13:20
وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
انتظروا لساعات في سياراتهم بين بنت جبيل وعيترون...لكن الانتظار لم يؤتِ بثمار العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:05
انتظروا لساعات في سياراتهم بين بنت جبيل وعيترون...لكن الانتظار لم يؤتِ بثمار العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
بعد تمديد مهلة "وقف النار"..جنوبيون حاولوا دخول قراهم التي لا تزال محتلّة
تقارير نشرة الاخبار
13:04
بعد تمديد مهلة "وقف النار"..جنوبيون حاولوا دخول قراهم التي لا تزال محتلّة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
17:01
بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023
خبر عاجل
17:01
بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023
2
خبر عاجل
06:14
الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس
خبر عاجل
06:14
الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس
3
خبر عاجل
12:00
فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي
خبر عاجل
12:00
فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي
4
خبر عاجل
09:59
أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل
خبر عاجل
09:59
أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل
5
خبر عاجل
12:11
الشبّان تعرّضوا لفريق الـLBCI بالضرب وانتزعوا منه الكاميرا واعتدوا على سيارة النقل المباشر
خبر عاجل
12:11
الشبّان تعرّضوا لفريق الـLBCI بالضرب وانتزعوا منه الكاميرا واعتدوا على سيارة النقل المباشر
6
خبر عاجل
05:10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة
خبر عاجل
05:10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة
7
أخبار لبنان
14:39
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة للأخبار عن ابلاغ اسرائيل لبنان عن بقائها في خمس نقاط حدودية ١٥ يوماً
أخبار لبنان
14:39
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة للأخبار عن ابلاغ اسرائيل لبنان عن بقائها في خمس نقاط حدودية ١٥ يوماً
8
أخبار لبنان
17:19
ميقاتي: استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط 2025
أخبار لبنان
17:19
ميقاتي: استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط 2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More