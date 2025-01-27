الحلبي تابع مع وفد روابط المعلمين ملابسات الدعوة للاقفال في المناطق الجنوبية المحتلة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ونائب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر اسماعيل وعضو الرابطة عصمت ضو، وعرض الوفد الملابسات التي حصلت بالأمس حول موضوع الدعوة إلى الإقفال للسماح لأفراد الهيئة التعليمية والطلاب الذين تقع بيوتهم وممتلكاتهم في المناطق الجنوبية المحتلة، بتفقد منازلهم وممتلكاتهم، كما عرضوا مجريات الحوادث التي حصلت واوقعت نحو 24 شهيدا ومئات الجرحى.



وأكدت الروابط حرصها على "العلاقة الطيبة التي تربطها مع وزارة التربية وعدم مخالفة قراراتها". كما تابعوا قضايا تتعلق ببدلات إنتاجية المعلمين وخصوصا الذين "اضطروا اليوم إلى التغيب نتيجة موقف الرابطة من جهة ونتيجة وقوع بيوتهم في كل المناطق المتضررة، بغية معاينة الأضرار التي أصابتها"، وأبدى الحلبي تفهمه لهذا الواقع وأنه "لن يصار إلى حسم يوم الإثنين من بدل الإنتاجية".



من جهة ثانية، استقبل وزير التربية رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي والمحامي فرحان أبو حسن وعضو المجلس البلدي المسؤول عن القضايا التربوية هشام الريشاني. وتخلل اللقاء مراجعة عدد من القضايا التربوية التي تتصل بمدارس الشويفات.