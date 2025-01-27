وزارة الاقتصاد أعلنت تعديل أيام تسليم شهادات تسجيل العلامات التجارية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام "إجراء تعديل على جدول تسليم شهادات تسجيل العلامات التجارية في مكتب الملكية الفكرية”.

وقال، في بيان: "ابتداء من صباح الغد، سيصبح تسليم الإفادات أيام الثلثاء، الأربعاء والخميس، بدلا من يوم الخميس فقط، في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين بالسرعة المرجوة".

وأوضح أن "تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط الآتي:

https://portal.economy.gov.lb".

وأكد أن "فريق العمل في مكتب الملكية الفكرية سيواصل مراجعة ودراسة الملفات والمعاملات المتعلقة بالعلامات التجارية خلال كل أيام الأسبوع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الأداء الإداري".



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