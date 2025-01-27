الدفاع المدنيّ: نقل جثمان شهيد سقط نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية عند مدخل الطيبة

أعلن الدفاع المدنيّ أن العناصر يواصلون تنفيذ مهامهم الإنسانية في المناطق الحدودية الجنوبية، بالتنسيق مع الجيش اللبنانيّ، رغم الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الميدانية".

وأشار، في بيان، إلى أنّ "عناصر الدفاع المدنيّ تمكّنوا من نقل جثمان شهيد سقط عند مدخل بلدة الطيبة، وذلك إثر تعرضه لاعتداء من الجيش الإسرائيليّ، أثناء محاولته الدخول إلى بلدته التي لا تزال تحت الاحتلال، حيث تعرض مع عدد من المدنيين لاعتداء مباشر من الجيش الاسرائيليّ، ما أدى إلى استشهاده.

ونُقل الجثمان إلى مستشفى راغب حرب.

ولفت الى ان "فرق البحث والإنقاذ واصلت عملياتها في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي السابق، حيث تمكنت من انتشال رفات شهيد من بلدة كفرشوبا، ورفات شهيد آخر من بلدة الخيام – حي الحومة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هويتيهما".