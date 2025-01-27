البابا فرنسيس: لبنان في قلبي وفي صلاتي والوضع سيتحسن نحو الأفضل بعد انتخاب رئيس

أكّد الحبر الأعظم البابا فرنسيس "أنّ الوضع في لبنان سيتغيّر نحو الافضل”.

وقال البابا، أثناء مقابلته رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري، ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم: “لبنان هو اكثر من بلد، انه رسالة، ومع انتخاب رئيس جديد للبنان سيكون هناك تحسّن للوضع.”

وشدد على أنّ صلاته من اجل لبنان، قائلًا: "لبنان في قلبي وفي صلاتي".