"الإشتراكي" يُدين التعرّض للـLBCI في الجنوب..

أصدرت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:



"على ضوء تكرار التعرض لوسائل الاعلام والاعلاميين من اعتداءات أثناء تغطيتهم عودة أهالي الجنوب إلى قراهم، وآخرها كان التعرض لفريق المحطة اللبنانية للارسال اليوم بعد التعرض لفريق محطة أم تي في بالأمس، تدين المفوضية أي اعتداء على الاعلاميين من أي جهة كانت.



تكرر المفوضية استنكارها ورفضها التعرض لأي صحافي واعلامي إلى أي وسيلة انتمى، وعدم استخدام العنف او اي شكل من أشكال الضغط تحت أي ذريعة."