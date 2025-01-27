بعد التعرّض لفريق الـLBCI..نادي الصحافة يشجب الاعتداء على الطواقم الإعلامية في الجنوب

صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي: "تتوالى الاعتداءات على الطواقم الإعلامية التي تقوم بتغطية الوقائع في جنوب لبنان وعودة الاهالي إلى قراهم الحدودية وآخر هذه الاعتداءات ما تعرّض له فريق LBCI وقبله فريق MTV".وقال "إن نادي الصحافة إذ يدين التعرض للصحافيين ويستنكر هذه التصرفات المقيتة، يستغرب كيف يقابل البعض اندفاع الإعلاميين ومواكبتهم المهنية والموضوعية لهذا الحدث في جنوب لبنان بمثل هذه الممارسات العنفية المرفوضة وهذا الترهيب غير المبرر، ويؤكد تضامنه التام مع كل صحافي وكل مصوّر وكل تقني تم استهدافه، ويدعو السلطات المختصة إلى التدخل وتوقيف المعتدين ليكونوا عبرة لسواهم مع مطالبة الأجهزة الامنية بكشف أسماء المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، وإعلان الجهة التي ينتمون إليها، لأنه لا يجوز التستر على هؤلاء المعتدين خصوصًا أن التستر يجعلهم يواصلون اعتداءاتهم: أمس MTV اليوم LBCI وغدًا لا يُعرف مَن سيختارون، وأي مؤسسة، لتنفيذ اعتداءاتهم".