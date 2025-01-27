منيمنة: قبلنا باتفاق وقف اطلاق النار من دون معايير واضحة

لفت النائب ابراهيم منيمنة إلى أنّ الدولة بقدراتها المتواضعة أكّدت متابعتها خروج الجيش الإسرائيليّ من الجنوب.

وشدد، في برنامج عشرين 30، على أنّ هذا يجب أن يُثمّن للجيش اللبنانيّ ولرئيس الجمهورية.

وقال: “قبلنا باتفاق وقف اطلاق النار من دون معايير واضحة ما يقيم تفوق اسرائيليّ وهذا النوع من الاتفاق يحدد المشهد في الجنوب اليوم وإن لم ينسحب الجيش الاسرائيليّ نتخوف من أن يصبح الاحتلال ذريعة لإعادة السيناريوهات الماضية للمقاومة.”

وأضاف منيمنة: “لو كانت الحكومة شفافة في ما يحصل في المفاوضات ربما لتراجع أهالي الجنوب وسقط عدد أقل من الشهداء وبعض الأهالي يتجاوز تعليمات الجيش اللبنانيّ الذي هو مسؤول عن تأمين سلامة الناس.”

وأشار إلى وجود تقليد سياسيّ وحصرية للتمثيل الطائفيّ يعرقلان تطور البلد.