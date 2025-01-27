نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على فريق محطة الـLBCI

دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاعتداء على فريق محطة الـLBCI في الجنوب وترفض اي اعتداء يستهدف الصحافيين والاعلاميين والطواقم التقنية المواكبة أثناء قيامهم بمهماتهم في تغطية الاحداث.

وذكّرت، في بيان، أنه كان بالامس قد تعرض فريق الـMTV لاشكال وهو يقوم أيضًا بتغطية عودة الاهالي إلى بلداتهم وقراهم المحتلة.

وقالت النقابة إنّ موقفها ثابت وواضح لجهة رفض التعرض لأي صحافي واعلامي إلى أي وسيلة انتمى، وعدم استخدام العنف او اي شكل من أشكال الضغط تحت أي ذريعة.

واضافت: “أن ما حصل اليوم وأمس ليس له ما يبرره تجاه صحافيين واعلاميين يقومون بواجبهم المهني.”