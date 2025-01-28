ميشال سليمان من بعبدا: البيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي

رأى الرئيس السابق ميشال سليمان أن خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة.



وشدد بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا، على أن البيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي.



وقال: "على الجميع الاصطفاف حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من أجل تنفيذ خطاب القسم".