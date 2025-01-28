بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية... ترشيح السفير مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية

بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تقرر ترشيح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام من منصبه كقاض في المحكمة عقب تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين.



وقد حدد مجلس الأمن تاريخ 27 أيار 2025 موعداً لانتخاب عضوٍ جديد يخلف الرئيس سلام في منصبه السابق في محكمة العدل الدولية.