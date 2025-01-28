اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر: الإعتداءات على الصحافة أساءت إلى المشهد الوطني الكبير في العودة

استنكرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر الإعتداءات التي طالت الصحافيين في تغطيتهم عودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية، وآخرها كان الإعتداء على فريق عمل المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.

إنَّ هذه الإعتداءات أساءت إلى المشهد الوطني الكبير في العودة، وندعو كل الجهات إلى احترام الصحافيين في أداء عملهم وعدم المس بهم.