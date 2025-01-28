شهيدان و26 جريحا في حصيلة نهائية للاعتداءات الإسرائيلية أمس

صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم امس، خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان حيث سقط شهيدان وأصيب ستة وعشرون آخرين بجروح.



وفي ما يلي الحصيلة التفصيلية التالية:



- العديسة: شهيد وثلاثة جرحى



- بني حيان: شهيد وجريحان



- برج الملوك: جريحان



- حولا: تسعة جرحى



- كفركلا: ستة جرحى



- مركبا: ثلاثة جرحى



- يارون: جريح.