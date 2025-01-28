الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة أساسية في عهدي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن محاربة الفساد مهمة أساسية في عهده.



وقال الرئيس عون خلال استقباله المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والوفد المرافق: "عندما يقول القضاء كلمته فستكون كلمة الفصل".



وأضاف: "أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة أتت".