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الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة أساسية في عهدي

أخبار لبنان
2025-01-28 | 05:00
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الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة أساسية في عهدي
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الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة أساسية في عهدي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن محاربة الفساد مهمة أساسية في عهده.

وقال الرئيس عون خلال استقباله المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والوفد المرافق: "عندما يقول القضاء كلمته فستكون كلمة الفصل".

وأضاف: "أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة أتت".
 
 
 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

الفساد

القضاء

علي ابراهيم

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