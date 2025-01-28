نواف سلام استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام صباح اليوم في دارته في قريطم، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وجرى البحث في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.



وعرضت السفيرة دو وال ما يقوم به الاتحاد لمساعدة لبنان واستعداده للتعاون مع الحكومة المرتقبة.