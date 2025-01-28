الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الاعتداءات على الفرق الاعلامية هدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "الاعتداء المتواصل على الفرق الإعلامية التي تغطي عودة الأهالي في الجنوب، وآخر الاعتداءات طالت فريقي الـMTV والـLBCI، وخلفيات هذه الاعتداءات واضحة وجلية وهدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس، وإعطاء صورة مقصودة بأنّ فريق الأمر الواقع ما زال يسيطر على الأرض ويمنع الدولة من تحمُّل مسؤولياتها في تحدٍّ سافر للقوانين المرعية وإرادة اللبنانيين بوجود دولة تمنحهم وحدها الحقّ بالدخول إلى المناطق كلّها أو تحجبه عنهم لأسباب دولتية".



وطالبت الأجهزة القضائيّة والأمنيّة المعنيّة بتوقيف كلّ من اعتدى على الإعلاميّين في رسالة مفادها أنّ المعتدي مصيره التوقيف والمعاقبة، لا أن يبقى معتديًا وحرا طليقا"> كما طالبت "الأجهزة المعنيّة بتسهيل عمل الإعلاميّين لنقل الصورة الفعلية للناس، هذه الصورة التي حاول ويحاول الفريق الذي دمّر الجنوب حجبها عن اللبنانيّين جميعهم".