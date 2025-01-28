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ميقاتي شكر الصليب الأحمر الدولي على جهوده لاطلاق 9 لبنانيين احتجزتهم إسرائيل
أخبار لبنان
2025-01-28 | 07:12
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ميقاتي شكر الصليب الأحمر الدولي على جهوده لاطلاق 9 لبنانيين احتجزتهم إسرائيل
تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على "الجهود التي بذلها لاطلاق تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية. وطلب من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الاخرين المحتجزين في إسرائيل.
وأشار الى ان هذا الملف كان بندا أساسيا في الاتصالات التي أجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
الوزير كلاس
وكان رئيس الحكومة إجتمع في مكتبه مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وبحث معه شؤونا تتعلق بعمل الوزارة.
وأعلن الوزير كلاس أنه "شكر الرئيس ميقاتي على الجهود الكبيرة التي بذلها للحفاظ على استقرار البلد وسلامته وكرامته". وقال:" نتمنى ان تتشكل حكومة العهد الاولى في اسرع وقت فينطلق العمل بزخم وطني، وتكون الحكومة الجديدة عنوانا للنهوض وإستعادة ثقة الشباب وحماية مستقبلهم".
واجتمع رئيس الحكومة مع كل من النائبين إيهاب مطر ومحمد يحيى.
كما استقبل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير.
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