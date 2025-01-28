الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوصعب من عين التينة: دخول الدراجات النارية الى بيروت بشكل استفزازي غير مقبول

أخبار لبنان
2025-01-28 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوصعب من عين التينة: دخول الدراجات النارية الى بيروت بشكل استفزازي غير مقبول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بوصعب من عين التينة: دخول الدراجات النارية الى بيروت بشكل استفزازي غير مقبول

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الشعب أقوى من العدو الإسرائيلي وكل أسلحته، وأن الشعب صاحب الأرض، وصاحب الارض هو من سيربح في آخر المطاف.

ولفت بو صعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أنه تم التطرق الى الموضوع الذي حصل في الداخل اللبناني على إثر ما حصل في الجنوب وبالتحديد "الجوالين" الذين إنتقلوا عبر الدراجات النارية الى مناطق لبنانية عدة والتي هي من ناحية أخرى كان يجب أن تحتفل بما حصل في الجنوب، مشددا على أن "هذا العمل لا يصب إلا في مصلحة العدو"، متمنيا "إيجاد طريقة لإيقاف هذه المسيرات التي تحصل لأن أهل لبنان كلهم إحتضنوا أهل الجنوب وأهل الضاحية، لا نريد أن نترك لأي دخيل أو أي أحد أن يستفز الداخل اللبناني لأن نتائج هذا الإستفزاز المستفيد منه هو العدو الاسرائيلي".
 
وقال: "طبعا كان هناك إستنكار لما حصل، فدخول الدراجات النارية الى بيروت بهذا الشكل والإستفزاز  الذي حصل غير مقبول".

واضاف: "نحن نريد ان نبقى موحدين الى جانب أهلنا في الجنوب وهذا شيء لا يحصل بالطريقة التي حصلت فيها المسيرات التي دخلت الى الجميزة وغيرها".

كما اشار الى أنه تم التطرق الى الموضوع الحكومي وتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه "حكما مع بداية هذا العهد وتشكيل هذه الحكومة هناك أمل عند اللبنانيين وهذا الأمل لا يجب أن ندعه يذهب".
 
وقال: "هذا الأمل بتشكيل الحكومة حاليا وستشكل الحكومة، ومع تشكيلها، هناك عدد من القوانين الإصلاحية التي يجب أن تقر وهذه القوانين ناقشناها مع بري الذي هو طبعا معها ومصر على إنجازها في المجلس النيابي".

وقال: سنعمل على اقرار كل القوانين الإصلاحية على إقرارها لتسهيل عمل الحكومة وإنطلاقة هذا العهد لتعطي أملاً للبنانيين ببلدهم للعودة الى الإستقرار المالي والاقتصادي والإستقرار السياسي وهناك شيء واحد لا يمكن ان نقبل به او أن يشرع في هذا المجلس وهو شطب ودائع الناس وباستثناء ذلك كل القوانين الاصلاحية سينظر بها. وإن شاء الله نستطيع ان نقرها في المجلس النيابي ونمشي في وقت أسرع من ما كان متوقع". 

وردا على سؤال، حول ما يعيق تشكيل الحكومة، أجاب بو صعب: "ان موضوع تشكيل الحكومة هو عند الرئيس المكلف وهو يتواصل مع كل الافرقاء. وانا اتوقع انه عاجلا أم آجلا ستتشكل الحكومة وعلى امل ان تأخذ الثقة في المجلس النيابي بأكثرية. نحن نريد الاكثرية المطلقة ولكن على قدر ما يكون هناك موافقة من النواب على تشكيل الحكومة على قدر ما يكون نسهل عملها في المستقبل ونجاح العهد معها".

أخبار لبنان

التينة:

الدراجات

النارية

بيروت

استفزازي

مقبول

LBCI التالي
أسرار الصحف 28-1-2025
نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على فريق محطة الـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:10

هاشم للـLBCI: وفق متابعتي ان مسيرات الدراجات النارية لم تأت بايعاز من أحد على الرغم من ان تصرّف أصحابها غير مقبول وانتصار الجنوب لا يمكن الاستثمار عليه

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-16

وزير الخارجية الاردني من عين التينة: اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة وندعو الى تطبيق الاتفاق وادخال المساعدات الى قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-22

ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف وسنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن للـLBCI: في السابق كنا نسمي سوريا طريق طهران بيروت واليوم هذا الطريق انقطع بشكل كامل وقوات سوريا الديمقراطية سيطرت عليه في محافظة دير الزور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:16

الكتائب: لوضع حد للممارسات التي تؤجج النعرات... والاعتداء على الحريات العامة مرفوض

LBCI
أخبار لبنان
12:11

القومي دان الاعتداء على فريق عمل LBCI: لا يعبر عن موقف الأحزاب المقاومة ولا أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-21

قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

القناة ١٢ عن بن غفير: تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والسلام لدولة إسرائيل ولسكان غزة

LBCI
منوعات
2025-01-24

صورة تضع كيم كارداشيان في مأزق... والسبب: ميلانيا ترامب؟!

LBCI
أخبار لبنان
06:20

الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الاعتداءات على الفرق الاعلامية هدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..

LBCI
أخبار دولية
07:03

تراجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.. واحتجاجات في الشمال الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

كاميرا الـLBCI في القطاع الغربي..

LBCI
أخبار دولية
06:09

قطر تؤكد دعمها حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
04:37

هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف

LBCI
أمن وقضاء
02:56

شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...

LBCI
أخبار دولية
15:59

اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:24

خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

LBCI
فنّ
05:58

بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

LBCI
خبر عاجل
08:45

الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More