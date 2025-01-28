بوصعب من عين التينة: دخول الدراجات النارية الى بيروت بشكل استفزازي غير مقبول

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الشعب أقوى من العدو الإسرائيلي وكل أسلحته، وأن الشعب صاحب الأرض، وصاحب الارض هو من سيربح في آخر المطاف.



ولفت بو صعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أنه تم التطرق الى الموضوع الذي حصل في الداخل اللبناني على إثر ما حصل في الجنوب وبالتحديد "الجوالين" الذين إنتقلوا عبر الدراجات النارية الى مناطق لبنانية عدة والتي هي من ناحية أخرى كان يجب أن تحتفل بما حصل في الجنوب، مشددا على أن "هذا العمل لا يصب إلا في مصلحة العدو"، متمنيا "إيجاد طريقة لإيقاف هذه المسيرات التي تحصل لأن أهل لبنان كلهم إحتضنوا أهل الجنوب وأهل الضاحية، لا نريد أن نترك لأي دخيل أو أي أحد أن يستفز الداخل اللبناني لأن نتائج هذا الإستفزاز المستفيد منه هو العدو الاسرائيلي".



وقال: "طبعا كان هناك إستنكار لما حصل، فدخول الدراجات النارية الى بيروت بهذا الشكل والإستفزاز الذي حصل غير مقبول".



واضاف: "نحن نريد ان نبقى موحدين الى جانب أهلنا في الجنوب وهذا شيء لا يحصل بالطريقة التي حصلت فيها المسيرات التي دخلت الى الجميزة وغيرها".



كما اشار الى أنه تم التطرق الى الموضوع الحكومي وتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه "حكما مع بداية هذا العهد وتشكيل هذه الحكومة هناك أمل عند اللبنانيين وهذا الأمل لا يجب أن ندعه يذهب".



وقال: "هذا الأمل بتشكيل الحكومة حاليا وستشكل الحكومة، ومع تشكيلها، هناك عدد من القوانين الإصلاحية التي يجب أن تقر وهذه القوانين ناقشناها مع بري الذي هو طبعا معها ومصر على إنجازها في المجلس النيابي".



وقال: سنعمل على اقرار كل القوانين الإصلاحية على إقرارها لتسهيل عمل الحكومة وإنطلاقة هذا العهد لتعطي أملاً للبنانيين ببلدهم للعودة الى الإستقرار المالي والاقتصادي والإستقرار السياسي وهناك شيء واحد لا يمكن ان نقبل به او أن يشرع في هذا المجلس وهو شطب ودائع الناس وباستثناء ذلك كل القوانين الاصلاحية سينظر بها. وإن شاء الله نستطيع ان نقرها في المجلس النيابي ونمشي في وقت أسرع من ما كان متوقع".



وردا على سؤال، حول ما يعيق تشكيل الحكومة، أجاب بو صعب: "ان موضوع تشكيل الحكومة هو عند الرئيس المكلف وهو يتواصل مع كل الافرقاء. وانا اتوقع انه عاجلا أم آجلا ستتشكل الحكومة وعلى امل ان تأخذ الثقة في المجلس النيابي بأكثرية. نحن نريد الاكثرية المطلقة ولكن على قدر ما يكون هناك موافقة من النواب على تشكيل الحكومة على قدر ما يكون نسهل عملها في المستقبل ونجاح العهد معها".

