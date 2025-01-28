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الرئيس عون: عندما يقوم القضاء بمهامه تكون له الكلمة الفصل ورئيس الجمهورية هو الدرع الأول له
أخبار لبنان
2025-01-28 | 08:38
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الرئيس عون: عندما يقوم القضاء بمهامه تكون له الكلمة الفصل ورئيس الجمهورية هو الدرع الأول له
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "مكافحة الفساد ستكون مهمة أساسية في عهدي وان للقضاء دورا أساسيا فيها، فعندما يقوم القضاء بواجباته يلتزم الجميع باحكامه وتكون له الكلمة الفصل".
وشدد الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم على رأس وفد على انه سيكون "الدرع الأول للقضاء والقضاة الذين دعوتهم ليقوموا بواجباتهم بموجب القانون وما تفرضه عليهم ضمائرهم"، متوجها اليهم بالقول: "لا تخضعوا لاي ضغوطات او تدخلات من أي جهة اتت وليكن ولاؤكم للبلد لا للسلطة السياسية او المرجعية الحزبية او الدينية، فمرجعيتكم الوحيدة هي بلدكم ومصلحته حصرا".
وأكد أهمية ركيزتي الامن والقضاء في البلد اللذين يساهمان في تحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق الثقة في الداخل كما في الخارج على حد سواء"، وتوجه الى الوفد بالقول: "دوركم كبير واساسي ولا يمكننا الاستمرار في الاستخفاف بموضوع القضاء في ظل متابعة الدول الراغبة بمساعدة لبنان، لما سنحققه على هذا الصعيد وعلى صعيد بناء جسورالثقة معها".
وإذ اكد الرئيس عون، انه "لا يمكن لاي بلد ان يقوم من دون قضاء"، سأل: "ماذا يريد الخارج منا؟ انه يريد الإصلاحات ومكافحة الفساد التي ستكون مهمة أساسية في عهدي، ولكم دور أساسي فيها، فعندما يقوم القضاء بواجباته يلتزم الجميع باحكامه وتكون له الكلمة الفصل"، مشددا على ان "سر نجاح ارقى ديموقراطيات العالم قضاؤها وامنها".
وأضاف: "لا شك ان في لبنان عددا من القضاة الشرفاء، الا ان القضاء قصر كثيرا في الفترة الاخيرة لا سيما لجهة محاسبة المرتكبين في بعض القضايا. من هنا، فان دوركم أساسي اليوم في اعادة الدورالرئيسي له وفي مكافحة الفساد لانه لا يمكن النهوض بالبلد من جديد من دون تضافر جهود كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء".
وأعاد رئيس الجمهورية تأكيد "أهمية استقلالية القضاء كما على استقلالية القضاة انفسهم وحكمتهم"، مشددا على ان "لا إصلاحات واقتصاد في البلد من دون قضاء".
وتوجه الى القضاة بالقول: "قوموا بواجباتكم بموجب ما يفرضه عليكم القانون وضمائركم ولا تخضعوا لاي ضغوطات او تدخلات من أي جهة اتت، ورئيس الجمهورية سيكون الدرع الأول لكم. يجب ان يكون ولاؤكم للبلد لا للسلطة السياسية او المرجعية الحزبية او الدينية. ومرجعيتكم الوحيدة هي بلدكم ومصلحته حصرا".
كما استقبل الرئيس عون الرئيس مشيال سليمان والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق طلال أرسلان.
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