الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين على الصحافيين وضمان حمايتهم
أخبار لبنان
2025-01-28 | 09:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين على الصحافيين وضمان حمايتهم
استنكرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت الصحافيين أثناء تغطيتهم لعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية، وآخرها الاعتداء على فريق عمل المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، والذي سبقه تعرض مراسلي قناة MTV لاعتداء مشابه.
واعتبر في بيان، إن هذه الممارسات المرفوضة تشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والإعلام التي تعد من الركائز الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان كما تعكس هذه الاعتداءات استهتارا بأمن الصحافيين وسلامتهم، وهم الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة وإيصال صوت الناس إلى العالم.
وطالبت الجامعة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وضمان حماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
كما دعت جميع الأطراف إلى احترام دور الإعلام الحر والالتزام بالقوانين التي تصون الحريات العامة وتمنع أي تعد عليها.
وأكدت الجامعة تضامتها الكامل مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مجددة دعوتها لتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل باعتبارهما السبيل الوحيد لبناء وطن يليق بجميع أبنائه.
أخبار لبنان
اللبنانية
الثقافية
العالم:
نطالب
الجهات
المعنية
بتحمل
مسؤولياتها
ومحاسبة
المعتدين
الصحافيين
وضمان
حمايتهم
التالي
أسرار الصحف 28-1-2025
نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على فريق محطة الـLBCI
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-04
متحدث باسم الخارجية الألمانية: نطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية لشمال غزة
آخر الأخبار
2024-11-04
متحدث باسم الخارجية الألمانية: نطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية لشمال غزة
0
أخبار لبنان
05:57
الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان يطالب بمحاكمة المعتدين على الإعلاميين: زمن الإستقواء ولّى
أخبار لبنان
05:57
الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان يطالب بمحاكمة المعتدين على الإعلاميين: زمن الإستقواء ولّى
0
أخبار لبنان
2025-01-20
وزارة الثقافة كرّمت شخصيات ساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية
أخبار لبنان
2025-01-20
وزارة الثقافة كرّمت شخصيات ساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-01-12
هاشم للـLBCI: جوهر التواصل مع الرئيس عون أو الجهات الراعية هو انسحاب الجيش الإسرائيليّ في الوقت المتفق عليه من الأراضي اللبنانية كلها
آخر الأخبار
2025-01-12
هاشم للـLBCI: جوهر التواصل مع الرئيس عون أو الجهات الراعية هو انسحاب الجيش الإسرائيليّ في الوقت المتفق عليه من الأراضي اللبنانية كلها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
0
أخبار لبنان
12:16
الكتائب: لوضع حد للممارسات التي تؤجج النعرات... والاعتداء على الحريات العامة مرفوض
أخبار لبنان
12:16
الكتائب: لوضع حد للممارسات التي تؤجج النعرات... والاعتداء على الحريات العامة مرفوض
0
أخبار لبنان
12:11
القومي دان الاعتداء على فريق عمل LBCI: لا يعبر عن موقف الأحزاب المقاومة ولا أهالي الجنوب
أخبار لبنان
12:11
القومي دان الاعتداء على فريق عمل LBCI: لا يعبر عن موقف الأحزاب المقاومة ولا أهالي الجنوب
0
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-01-26
مهى بيرقدار عن أغنية ابنها يوسف الخال الجديدة: "فعلا كل شي تغير... وهذا مصدر كلماتها"
اخبار البرامج
2025-01-26
مهى بيرقدار عن أغنية ابنها يوسف الخال الجديدة: "فعلا كل شي تغير... وهذا مصدر كلماتها"
0
أخبار لبنان
2025-01-25
الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)
أخبار لبنان
2025-01-25
الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)
0
أخبار لبنان
06:20
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الاعتداءات على الفرق الاعلامية هدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس
أخبار لبنان
06:20
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الاعتداءات على الفرق الاعلامية هدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس
0
خبر عاجل
2025-01-22
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
2025-01-22
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..
أخبار لبنان
07:59
لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..
0
أخبار دولية
07:03
تراجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.. واحتجاجات في الشمال الإسرائيلي
أخبار دولية
07:03
تراجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.. واحتجاجات في الشمال الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
كاميرا الـLBCI في القطاع الغربي..
تقارير نشرة الاخبار
07:02
كاميرا الـLBCI في القطاع الغربي..
0
أخبار دولية
06:09
قطر تؤكد دعمها حل الدولتين
أخبار دولية
06:09
قطر تؤكد دعمها حل الدولتين
0
أخبار لبنان
04:37
هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف
أخبار لبنان
04:37
هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف
0
أمن وقضاء
02:56
شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...
أمن وقضاء
02:56
شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...
0
أخبار دولية
15:59
اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات
أخبار دولية
15:59
اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:24
خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان
اقتصاد
03:24
خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان
2
فنّ
05:58
بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)
فنّ
05:58
بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)
3
أمن وقضاء
01:28
جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً
أمن وقضاء
01:28
جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً
4
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي
6
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
7
خبر عاجل
08:45
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة
خبر عاجل
08:45
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة
8
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More