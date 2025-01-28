الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين على الصحافيين وضمان حمايتهم

استنكرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت الصحافيين أثناء تغطيتهم لعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية، وآخرها الاعتداء على فريق عمل المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، والذي سبقه تعرض مراسلي قناة MTV لاعتداء مشابه.



واعتبر في بيان، إن هذه الممارسات المرفوضة تشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والإعلام التي تعد من الركائز الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان كما تعكس هذه الاعتداءات استهتارا بأمن الصحافيين وسلامتهم، وهم الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة وإيصال صوت الناس إلى العالم.



وطالبت الجامعة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وضمان حماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

كما دعت جميع الأطراف إلى احترام دور الإعلام الحر والالتزام بالقوانين التي تصون الحريات العامة وتمنع أي تعد عليها.



وأكدت الجامعة تضامتها الكامل مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مجددة دعوتها لتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل باعتبارهما السبيل الوحيد لبناء وطن يليق بجميع أبنائه.