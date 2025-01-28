رئيس الجمهورية تابع لقاءاته ومشاوراته لمعالجة الوضع في الجنوب والتقى ماغرو وجونسون

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، اتصالاته ولقاءاته بهدف معالجة الأوضاع في الجنوب.

وفي هذا الإطار، التقى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتداول معه في التطورات الجنوبية الراهنة، مركزا على "وجوب الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة التي تنتهي في 18 شباط المقبل".



وفي الإطار نفسه، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وتطرق البحث إلى "الجهود المبذولة لدفع إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأهالي والقرى في الجنوب، والتزامها مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار ضمن المهلة المحددة".



واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في البحرين الدكتور ميلاد نمور.