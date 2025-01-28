الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاعين الغربي والأوسط

انتشرت وحدات عسكرية في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا - صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
يتابع الجيش مواكبة… pic.twitter.com/7fakg6mIW9
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 28, 2025
انتشرت وحدات عسكرية في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا - صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
يتابع الجيش مواكبة… pic.twitter.com/7fakg6mIW9