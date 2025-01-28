نادي قضاة لبنان: ليكن أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة خارج كل قيد طائفي

أكد "نادي قضاة لبنان" أن "مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير العدالة، وهو يتكون من ١٠ قضاة، ٨ منهم تعينهم السلطة التنفيذية".

ودعا "نادي قضاة لبنان"، "منعا من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، إلى أن يكون جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة خارج كل قيد طائفي".