الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: إصابة أحد العسكريين و٣ مواطنين نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
2025-01-28 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: إصابة أحد العسكريين و٣ مواطنين نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
إصابة
العسكريين
مواطنين
نتيجة
استهدافهم
العدو
الإسرائيلي
التالي
إليكم حال الطقس في لبنان...
أسرار الصحف 28-1-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-26
الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
2025-01-26
الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2024-11-26
الجيش: العدو الإسرائيلي إستهدف مركزًا للجيش في بلدة إبل السقي - مرجعيون ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة
آخر الأخبار
2024-11-26
الجيش: العدو الإسرائيلي إستهدف مركزًا للجيش في بلدة إبل السقي - مرجعيون ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة
0
خبر عاجل
2025-01-27
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة
خبر عاجل
2025-01-27
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة
0
خبر عاجل
2024-12-02
الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
2024-12-02
الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:02
قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أخبار لبنان
16:02
قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أخبار لبنان
15:47
فارس سعيد: "حزب الله ما بقى يخوّف" واتفاق الطائف لا يكرس حقيبة وزارية لأي فريق
أخبار لبنان
15:47
فارس سعيد: "حزب الله ما بقى يخوّف" واتفاق الطائف لا يكرس حقيبة وزارية لأي فريق
0
أخبار لبنان
14:33
ميقاتي يدين الغارتين الاسرائيليتين على النبطية: هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
14:33
ميقاتي يدين الغارتين الاسرائيليتين على النبطية: هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار
0
أخبار لبنان
14:20
أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية
أخبار لبنان
14:20
أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:58
فارس سعيد للـ LBCI: على حزب الله أن يتواضع وعلينا ألا نتعامل معه بتشفٍ و كل ما كانت تريده ايران هو أن تستخدم العرب كحطب من أجل تحسين ظروفها بالاتفاقيات مع أميركا
آخر الأخبار
14:58
فارس سعيد للـ LBCI: على حزب الله أن يتواضع وعلينا ألا نتعامل معه بتشفٍ و كل ما كانت تريده ايران هو أن تستخدم العرب كحطب من أجل تحسين ظروفها بالاتفاقيات مع أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-24
الـStargate نقطة تحول للذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-24
الـStargate نقطة تحول للذكاء الإصطناعي
0
أخبار لبنان
07:59
لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..
أخبار لبنان
07:59
لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..
0
خبر عاجل
2025-01-25
أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
خبر عاجل
2025-01-25
أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحية لروح ماري الوالدة والجدة من خلال تصاميم دار جورج حبيقة لربيع 2025 - أسبوع باريس للموضة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحية لروح ماري الوالدة والجدة من خلال تصاميم دار جورج حبيقة لربيع 2025 - أسبوع باريس للموضة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لأولّ مرّة.. مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لأولّ مرّة.. مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شراكة جديدة بين بطل لبنان وآسيا النادي الرياضي وشركة OMT لدعم فريق كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شراكة جديدة بين بطل لبنان وآسيا النادي الرياضي وشركة OMT لدعم فريق كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت سبورتس فيستيفال تكرم ابرز ابطال الرياضة اللبنانية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت سبورتس فيستيفال تكرم ابرز ابطال الرياضة اللبنانية... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
علاقة أمل - حزب الله تفاهم استراتيجي وتمايز في بعض الملفات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
علاقة أمل - حزب الله تفاهم استراتيجي وتمايز في بعض الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزارة المال: " شيل عيونك عني"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزارة المال: " شيل عيونك عني"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مفاوضات الحكومة راوح مكانك...عقدٌ وعراقيل والفرصة الأخيرة بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مفاوضات الحكومة راوح مكانك...عقدٌ وعراقيل والفرصة الأخيرة بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قرى بأكملها لم تبقَ منها سوى مفاتيحها
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قرى بأكملها لم تبقَ منها سوى مفاتيحها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي خليفة الوسيط الاميركي اموس هوكستين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي خليفة الوسيط الاميركي اموس هوكستين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:24
خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان
اقتصاد
03:24
خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان
2
فنّ
05:58
بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)
فنّ
05:58
بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)
3
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
خبر عاجل
12:22
انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)
4
أمن وقضاء
01:28
جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً
أمن وقضاء
01:28
جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً
5
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
خبر عاجل
12:06
الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...
6
أخبار لبنان
14:20
أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية
أخبار لبنان
14:20
أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية
7
خبر عاجل
08:45
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة
خبر عاجل
08:45
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة
8
حال الطقس
23:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More